Путин и премьер Саксонии обсудили кризис на Украине

Тему обсудили по просьбе Михаэля Кречмера

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьера Саксонии Михаэля Кречмера о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

"По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении.

Во время беседы собеседники обсудили и борьбу с коронавирусом. Президент России подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с германскими партнёрами, в том числе по вопросам поставок и совместного производства вакцин.

В ходе разговора стороны также обсудили перспективы развития российско-германских отношений.

Глава региона ФРГ Михаэль Кречмер находится в Москве с рабочим визитом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram