Путин и премьер Саксонии обсудили кризис на Украине

Тему обсудили по просьбе Михаэля Кречмера
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьера Саксонии Михаэля Кречмера о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении.
Во время беседы собеседники обсудили и борьбу с коронавирусом. Президент России подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с германскими партнёрами, в том числе по вопросам поставок и совместного производства вакцин.
В ходе разговора стороны также обсудили перспективы развития российско-германских отношений.
Глава региона ФРГ Михаэль Кречмер находится в Москве с рабочим визитом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram