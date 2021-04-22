ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и премьер Саксонии обсудили кризис на Украине

14:36
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Тему обсудили по просьбе Михаэля Кречмера

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьера Саксонии Михаэля Кречмера о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

"По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении.

Во время беседы собеседники обсудили и борьбу с коронавирусом. Президент России подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с германскими партнёрами, в том числе по вопросам поставок и совместного производства вакцин.

В ходе разговора стороны также обсудили перспективы развития российско-германских отношений.

Глава региона ФРГ Михаэль Кречмер находится в Москве с рабочим визитом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.