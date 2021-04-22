Путин подтвердил готовность сотрудничать с Германией по поставкам вакцин

Президент провел разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония

Как сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером.

Отмечается, что борьба с коронавирусной инфекцией стала одной из основных тем беседы.

"Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин", - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин, говорится в тексте, рассказал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса.

Прежде Кречмер высказался по поводу планов Германии приобрести российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, речь идет о покупке 30 миллионов доз, но сначала нужно дождаться одобрения регулятора ЕС.

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