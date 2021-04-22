ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подтвердил готовность сотрудничать с Германией по поставкам вакцин

14:01
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Президент провел разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония

Как сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером.
В Германии захотели посетить производство "Спутника V"

Отмечается, что борьба с коронавирусной инфекцией стала одной из основных тем беседы.

"Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин", - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин, говорится в тексте, рассказал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса.

Прежде Кречмер высказался по поводу планов Германии приобрести российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, речь идет о покупке 30 миллионов доз, но сначала нужно дождаться одобрения регулятора ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.