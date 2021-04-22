Ани Лорак рассказала, как попала в интернат

У певицы было тяжелое детство

Певица Ани Лорак призналась, что у нее было тяжелое детство. Отец оставил семью еще до ее рождения, а мать не могла прокормить в одиночку двоих сыновей и дочь.

Лорак рассказала, что мама была вынуждена отдать ее в круглосуточный садик, а затем, когда девочка стала постарше, в интернат.

"Мама решила отдать в интернат меня и моего старшего брата, она была матерью-одиночкой, ей было тяжело с нами. Мы виделись по выходным. Я понимала, что дома не было еды. Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей", - поделилась воспоминаниями певица.

Она подчеркнула, что отец не забывал о ней и даже хотел забрать к себе, но суд встал на сторону матери. Папа часто приносил дочери в интернат подарки и сладости, но мама будущей звезды была против таких встреч.

Исполнительница добавила, что не держит зла на родителей и старается сохранить только светлые воспоминания о детстве.

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