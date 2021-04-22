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Эксперт сравнил число аллергиков в России и Европе

14:16
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Людей с аллергическими реакциями всё больше

Доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов сообщил, что в Европе аллергией сейчас страдают 23% жителей, к 2030 году этот показатель достигнет 25%.
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"Если говорить о России, то в принципе процент по данным Российской ассоциации клинических иммунологов и аллергологов чуть пониже, порядка 18%", - приводит заявление специалиста ТАСС.

По его словам, из общемировых тенденций следует, что в целом в мире аллергиков будет становиться все больше.

Что касается России, то наибольшее число обращений к аллергологам фиксируются в Свердловской и Ростовской областях.

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