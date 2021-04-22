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Шойгу завершил проверку в Южном и Западном военных округах

14:30
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Войска вернутся в пункты постоянной дислокации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания в Крыму, что цели внезапной проверки в Южном и Западном военных округах полностью достигнуты.
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"В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - приводит заявление главы Минобороны ТАСС.

Шойгу добавил, что войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. Согласно поставленной министром задаче, они должны вернуться в пункты постоянной дислокации, возвращение начнется 23 апреля.

Ранее Шойгу отметил, что на сегодняшний основные преобразования в армии в целом завершены, Вооруженные силы были приведены к трехвидовой структуре., штатная численность доведена до установленной указом президента.

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