Шойгу завершил проверку в Южном и Западном военных округах

Войска вернутся в пункты постоянной дислокации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания в Крыму, что цели внезапной проверки в Южном и Западном военных округах полностью достигнуты.

"В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - приводит заявление главы Минобороны ТАСС.

Шойгу добавил, что войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. Согласно поставленной министром задаче, они должны вернуться в пункты постоянной дислокации, возвращение начнется 23 апреля.

Ранее Шойгу отметил, что на сегодняшний основные преобразования в армии в целом завершены, Вооруженные силы были приведены к трехвидовой структуре., штатная численность доведена до установленной указом президента.

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