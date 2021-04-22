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"Смените пластинку": бывшая теща Тимати заступилась за его маму

15:12
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Поклонники музыканта считают Симону Юнусову чуть ли не тираном

Поклонники рэпера Тимати часто обвиняют его маму Симону Юнусову в чрезмерной опеке и даже считают, что она контролирует и избранниц музыканта. Свое мнение по этому поводу выразила бывшая теща Тимати, мама Алены Шишковой Надежда.

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Недавно женщина приехала навестить дочь и опубликовала в Сети совместное фото. Подписчики Надежды не увидели на снимке ее внучку Алису и решили, что повидаться с бабушкой девочке не позволила Симона.

"Неужели Симона не дает вам хоть раз в пятилетку видеть внучку?" - возмутились фолловеры.

Маму Шишковой такие предположения возмутили. Она заявила, что внучка – не вещь, которую можно кому-то дать или не дать, передает "СтарХит". "Семь лет одна и та же песня. Смените уже пластинку! Я с Симоной виделась два раза за две недели — когда она привозила Алису после выходных. Внучка с Симоной не живет, никогда не жила и не будет жить, как бы вам этого не хотелось. И да, Алиса — не вещь, чтобы ее кому-то давали. Как-то грубо вы о ребенке. Не находите?!" - заявила Надежда.

Алена Шишкова и Тимати начали отношения в 2012 году, а в 2014 году у них родилась дочь Алиса. Спустя полгода после этого пара рассталась, причиной многие сочли роман рэпера с Анастасией Решетовой. Музыкант и модель пробыли вместе шесть лет, девушка родила возлюбленному сына Ратмира. Осенью прошлого года модель объявила о расставании с Тимати.

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