Суд в Москве вынес приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину

Он был признан виновным во взяточничестве и мошенничестве

Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин получил семь лет колонии строгого режима. Московский гарнизонный военный суд в четверг признал его виновным во взяточничестве и мошенничестве, пишет РИА "Новости".

Подсудимый также был лишен звания подполковника запаса. Три года после освобождения ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах. Прокурор просила приговорить Черкалина к 11 годам.

Дело слушалось в особом порядке, подсудимый заключил сделку со следствием, полностью признав вину.

СК считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов. В 2011 году теперь уже бывший офицер ввел главу строительной компании в заблуждение, и тот в полном объеме передал ему долю в уставном капитале ООО.

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