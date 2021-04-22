Не пухляш: Харламова задело оскорбительное прозвище

Принцип появления прозвищ артисту объяснил Киркоров

В последние годы юморист Гарик Харламов набрал лишний вес, и теперь над его фигурой не стесняются шутить даже коллеги. Впрочем, он и сам порой готов над собой посмеяться. Однако "двойные стандарты" по отношению к некоторым знаменитостям его удивляют, признался шоумен.

Харламов пожаловался Филиппу Киркорову на то, что некоторые знаменитости, у которых проблемы с весом куда очевиднее, не становятся объектами насмешек. В качестве примера он привел танцора, снявшегося в клипе "Uno" группы Little Big.

"Объясни мне, пожалуйста, вот такую интересную вещь, почему его все называют Пухляш, а меня — жирный придурок? Он в два раза толще меня! Почему он такой нежный пухляш, а я нет?!" - возмутился шоумен.

Поп-король не стал переводить в шутку, а дал Харламову вполне серьезный ответ.

"Потому что у тебя такая репутация! Ты стал раздражителен. В последнее время везде нашалил. Вот если бы я сейчас появился такой новенький, начинающий с нуля, то все бы говорили: "Ой, красавчик, милашка!". Но за эти 30 лет столько было со мной, что реакция неоднозначная. Может быть, у тебя такая же судьба? Кто тебя не узнает, воскликнет: "Вау, какая обаятельная душка! Какой тембр голоса и так далее. Поэтому я тебе предлагаю сделать пластическую операцию, неузнаваемый голос. Все-таки новая жизнь. Нападки терпи! Так закалялась сталь!" - высказал свою точку зрения Киркоров.

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