ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Грозовой вал" обрушится на Москву 23 апреля

15:15
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Ветер усилится до 20 метров в секунду

Весенняя гроза идет на Москву. Погода начнет портиться вечером в четверг, 22 апреля. Как сообщили в центре погоды "Фобос", на столицу могут пролиться скоротечные дожди. А в пятницу сформируется "грозовой вал".
Шторм сорвал крыши домов в Астраханской области

"В четверг внутримассовые кучевые облака кое-где начнут перерастать в мощно-кучевые с верхней границей 5–7 километров в предгрозовом состоянии, из-за чего местами могут брызнуть скоротечные дожди. Однако это только начало", - приводит сообщение погодного центра Агентство городских новостей "Москва".

По данным синоптиков, после полудня 23 апреля с приближением холодного атмосферного фронта вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9–10 километров – сформируется "грозовой вал". На Москву обрушатся ливни, местами – с первой весенней грозой и шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду. Местами ветер усилится до 23 метров в секунду – это уже шторм. Гидрометцентр объявил с 9 часов утра 23 апреля желтый уровень погодной опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза в Москве
Гроза в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.