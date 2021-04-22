"Грозовой вал" обрушится на Москву 23 апреля

Ветер усилится до 20 метров в секунду

Весенняя гроза идет на Москву. Погода начнет портиться вечером в четверг, 22 апреля. Как сообщили в центре погоды "Фобос", на столицу могут пролиться скоротечные дожди. А в пятницу сформируется "грозовой вал".

"В четверг внутримассовые кучевые облака кое-где начнут перерастать в мощно-кучевые с верхней границей 5–7 километров в предгрозовом состоянии, из-за чего местами могут брызнуть скоротечные дожди. Однако это только начало", - приводит сообщение погодного центра Агентство городских новостей "Москва".

По данным синоптиков, после полудня 23 апреля с приближением холодного атмосферного фронта вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9–10 километров – сформируется "грозовой вал". На Москву обрушатся ливни, местами – с первой весенней грозой и шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду. Местами ветер усилится до 23 метров в секунду – это уже шторм. Гидрометцентр объявил с 9 часов утра 23 апреля желтый уровень погодной опасности.

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