Лидер Rammstein спел на русском языке песню "Любимый город"

В оригинале ее исполняет советский актер и певец Марк Бернес

Лидер популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил на русском языке известную советскую песню "Любимый город". Ролик с песней музыкант выложил на YouTube.

Изначально песня "Любимый город" была исполнена Марком Бернесом в ленте "Истребители" 1939 года.

Как сообщает РИА Новости, композиция в исполнении лидера немецкой рок-группы войдет в саундтрек фильма "Девятаев" — нового фильма Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика Михаила Девятаева.

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