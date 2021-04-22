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Байден открыл онлайн-саммит по климату с участием Путина

15:32
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Глава Белого дома призвал решительно бороться с климатическим кризисом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал старт климатическому саммиту, в котором принимают участие 40 мировых лидеров - в том числе Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

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В своей речи глава Белого дома отметил, что прямо сейчас цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост.

Вместе с тем Байден подчеркнул следующее: к 2050 году Штаты намереваются прекратить вредные выбросы в атмосферу. При этом американский президент обратил внимание на то, что в одиночку Вашингтон с вызовами не справится.

США, добавил Байден, призывают другие страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса, наступило "решающее десятилетие".

Ранее в Кремле рассказали, что сессия продлится менее 4 часов, ожидается выступление папы Римского Франциска. СМИ писали, что у каждого участника будет 3 минуты на то, чтобы высказать свою позицию. Двусторонних переговоров между Путиным и Байденом не ожидается.

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