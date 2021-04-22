Чехия сократит состав российского посольства в Праге

Чешские власти объявили об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы

Прага заявила о решении сократить состав посольства России до уровня дипмиссии в российской столице. Об этом в четверг объявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Сколько всего россиян вернутся на родину, пока не уточняется, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого появилась информация о высылке 18 сотрудников российского посольства в чешской столице. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

21 апреля глава МИД Чехии объявил о выдвинутом Москве ультиматуме. По словам Якуба Кулганека, Прага требует вернуть высланных сотрудников чешского посольства в российскую столицу. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран.

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