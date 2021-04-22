Катя Лель назвала дату вторжения инопланетян на Землю

Певица не в первый раз рассказывает о контактах с НЛО

Некоторое время назад Катя Лель удивила общественность своими рассказами о контакте с инопланетянами, а теперь звезда решила поразить людей новой информацией. Певица заявила, что знает, когда инопланетная форма жизни проникнет на Землю.

"Для того, чтобы наш мир поменялся, мы должны об этом говорить, не должны бояться и жить в страхах. Официально говорят, что в 2030 году они уже появятся, но это будет раньше, это их планы. Они говорят так: "Мы не имеем права внедряться в вашу Вселенную по законам вселенским, и придем, только когда вы нас об этом попросите, когда вы духовно будете к этому готовы", - сказала Лель.

В 2019 году артистка призналась, что встречалась с представителями внеземных цивилизаций, впервые это произошло в 16-летнем возрасте. В прошлом году Лель рассказала, что инопланетяне похитили у нее три зуба.

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