ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Катя Лель назвала дату вторжения инопланетян на Землю

15:55
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Певица не в первый раз рассказывает о контактах с НЛО

Некоторое время назад Катя Лель удивила общественность своими рассказами о контакте с инопланетянами, а теперь звезда решила поразить людей новой информацией. Певица заявила, что знает, когда инопланетная форма жизни проникнет на Землю.

Не пухляш: Харламова задело оскорбительное прозвище
"Смените пластинку": бывшая теща Тимати заступилась за его маму

"Для того, чтобы наш мир поменялся, мы должны об этом говорить, не должны бояться и жить в страхах. Официально говорят, что в 2030 году они уже появятся, но это будет раньше, это их планы. Они говорят так: "Мы не имеем права внедряться в вашу Вселенную по законам вселенским, и придем, только когда вы нас об этом попросите, когда вы духовно будете к этому готовы", - сказала Лель.

В 2019 году артистка призналась, что встречалась с представителями внеземных цивилизаций, впервые это произошло в 16-летнем возрасте. В прошлом году Лель рассказала, что инопланетяне похитили у нее три зуба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Катя Лель
Катя Лель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.