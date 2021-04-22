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В Крыму десантировались более 2 тысяч бойцов ВДВ

15:56
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Высадку прикрывала авиация

Подразделения ВДВ России – более 2 тысяч военнослужащих – десантировались 22 апреля в Крыму. Крупные маневры начались на полигоне Опук. Всего в учениях участвуют более 10 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, более 1 тысячи единиц техники, сообщили в Минобороны.
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По данным оборонного ведомства, военно-транспортную авиацию прикрывали Су-27,  они изолировали районы десантирования. После высадки личный состав уничтожил условного противника. В Минобороны подчеркнули, что личный состав находился в едином информационном поле, командиры управляли подразделениями с помощью средств автоматизации.

Кроме того, действия десантников поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, оснащенная орудиями 2С9-1М "Нона". Разведывательно-огневой комплекс артиллерии также в автоматизированном режиме обеспечил корректировку огня, что позволило в реальном времени оценивать результаты стрельбы и повысить эффективность огневого поражения.

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