Чехия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы

Прага сократит состав российского посольства

Чехия ограничивает число российских дипломатов в Праге до количества сотрудников своей миссии в Москве. Об этом послу нашей страны Александру Змеевскому объявили в чешском МИД, куда его в четверг вызвали на разговор. Отношения двух стран обострились после заявления официальной Праги о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице в 2014 году и высылки из страны 18 наших дипломатов. Теперь, как отметила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова, главное, чтобы в своих манёврах чешская дипломатия не зашла в пике.

В день своего назначения на пост главы МИДа Чехии Якуб Кулганек сделал две вещи. Позвонил генсеку НАТО и заручился его поддержкой. Следом - пригласил российского посла, чтобы выдвинуть ему ультиматум. И это, пожалуй, все, что нужно знать о "самостоятельности" Праги.

"Я сказал господину послу России в Чехии Александру Змеевскому следующее: у Российской Федерации есть время до 12 часов завтра, чтобы решить вопрос с возвращением всех высланных дипломатов обратно в посольство Чехии в Москве. Если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, завтра днем я приму решение о сокращении штата посольства Российской Федерации в Праге", - заявил Кулганек.

Срок истёк, и Чехия решилась действовать. По данным МИД республики, в российском диппредставительстве в Праге сейчас остаётся 27 дипломатов, в посольстве же Чехии в Москве – только 5. Решено уравнять эти цифры - то есть отправить на родину еще 23 сотрудника. Журналисты буквально атакуют нашего посла.

- Какая ваша реакция?

- Как всегда правильная.

- И это значит?

- Диалог продолжается.

Максимально дипломатичный ответ на, по сути, откровенное хамство со стороны Чехии. Впрочем, Москва не раз подчеркивала, что стремится именно к диалогу - равноправному и уважительному. Прага же действует иначе - сначала выдвигает против Москвы абсурдные обвинения о причастности ко взрывам семилетней давности. Затем высылает 18 наших дипломатов. А когда получает зеркальный ответ, почему-то возмущается, ставит новые условия и идет на очередной недружественный шаг. Действиям МИД вторит и верхняя палата чешского парламента. Сенат призывает правительство страны расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией. Все это похоже на истерику, считают в Кремле.

В российском МИД, в свою очередь, подчеркивают: выбранный Прагой тон недопустим. На Смоленскую площадь сегодня вызван посол Чехии, как сообщается, "для конкретного разговора" - о том, какой ответ получит его страна, если не умерит пыл.

В четверг американский посол в России Джон Салливан, наконец, услышал настоятельные рекомендации нашего внешнеполитического ведомства, покинул свою резиденцию и отправился на родину. Якобы временно, для консультаций, но в Кремле заметили: вернется Салливан лишь тогда, когда Москва сочтет это целесообразным.

Вслед за Вашингтоном поддержку решениям Праги выражают и в Евросоюзе. Все ее шаги в отношении Москвы пообещал одобрить глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

А в Литве в рамках солидарности уже рассматривают вопрос о высылке российских дипломатов. Правда, называют их почему-то представителями военной разведки.

"Президент Литвы полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

На фоне заявления чешских властей, естественно, активизировались и радикалы. В городе Брно они нанесли оскорбительные надписи на памятник советским солдатам. Чтобы защитить от вандалов хотя бы российское посольство, полиция Чехии, как сообщают СМИ, берет здание под усиленную охрану и круглосуточное видеонаблюдение. Но это уже, скорее, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Сохранить репутацию цивилизованного государства. На которое Чехия все меньше походит.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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