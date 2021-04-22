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Евгений Нифантьев предложил ввести маткапитал на третьего ребенка в 1 млн рублей

18:05
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Многодетные семьи должны стать правилом

Материнский капитал на третьего ребенка - миллион рублей. С такой инициативой поддержки многодетных семей выступил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.
Евгений Нифантьев предложил расширить программу маткапитала

Он встретился с уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской и попросил вынести на обсуждение экспертного сообщества столицы эту инициативу.

Омбудсмен в свою очередь отметила актуальность вопроса и пообещала рассмотреть это предложение с экспертами в течение месяца. Сейчас материнский капитал распространяется только на первого и второго ребенка. Но, по мнению Нифантьева, такая материальная поддержка многодетных семей позволит скорректировать демографическую ситуацию, передает "ТВ Центр".

"Сегодня многодетные семьи – это, скорее, исключение, а не правило, а должно стать правилом, а не исключением. И материнский капитал на третьего ребёнка в таком серьёзном размере, как один миллион рублей, конечно, может помочь нашим семьям", - отметил Евгений Нифантьев.

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