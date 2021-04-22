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Путин подтвердил обязательства России в сфере климата

16:25
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Российский президент призвал активизировать международные усилия в борьбе с потеплением

Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера. Уже ясно, что для борьбы с изменением климата надо учитывать не только объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил президент России Владимир Путин на климатическом саммите с участием 40 мировых лидеров.
Байден открыл онлайн-саммит по климату с участием Путина

Путин подчеркнул, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. По данным российского лидера, 45% российского энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии – в частности, атомная генерация.

Россия последовательно реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов. Москва, по словам Путина, предлагает преференции  иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии. Российский президент призвал участников саммита активизировать международные усилия в борьбе с глобальным потеплением.

Климатический форум, созванный по инициативе американского лидера Джо Байдена, проходит в виртуальном формате. 22 апреля саммит начался с выступлений мировых лидеров.

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