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Еврокомиссия подала в суд на производителей вакцины AstraZeneca

17:05
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Повод для разбирательства – срыв поставок препарата

Судебное разбирательство против британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca начала Еврокомиссия. Поводом стал срыв поставок вакцины от коронавируса.
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"Что касается AsraZeneca, то ЕК было инициировано судебное разбирательство. Ранее на этой неделе Ирландия была зарегистрирована мной в качестве одной из сторон в этом деле, которое, в частности, касается полного срыва обязательств AsraZeneca по контрактам на поставки вакцины в апреле, мае и июне", - заявил министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли, выступая в парламенте страны, передает Reuters.

Сообщается, что иск готовы поддержать многие страны Евросоюза. Они намерены добиться от AstraZeneca поставок всех указанных в контрактах партий. Компания испытывает сложности с января. К концу первого квартала в ЕС получили всего 30 миллионов доз вместо оговоренных 100 миллионов.

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