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Посол Чехии в Москве прибыл в МИД

17:30
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Дипломата проинформируют об ответных шагах России

В здание МИД на Смоленской площади в Москве прибыл посол Чехии в России. Как сообщалось ранее, дипломата вызвали, чтобы проинформировать его о возможных ответных шагах российской стороны на конфронтационные действия Праги. Витезслав Пивонька от беседы с журналистами отказался.
Чехия сократит состав российского посольства в Праге

"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - прокомментировала вызов посла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

22 апреля Прага потребовала вернуть в Москву 20 чешских дипломатов, объявленных персона нон грата в ответ на высылку из Чехии 18 сотрудников российского посольства. 23 апреля в чешском МИД заявили, что сократят численность персонала российской дипмиссии, передает ТВЦ.

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