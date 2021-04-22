Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен

Это решение касается 2,9 миллиона человек

С 22 апреля для москвичей упростили доступ к электронной медицинской карте (ЭМК). Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новшество касается почти трех миллионов человек, которые верифицировали себя на портале mos.ru. "Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru", - отметил Собянин.

По словам мэра, теперь электронной медкартой смогут воспользоваться 5,2 миллиона горожан. Для использования ЭМК им нужно просто выбрать эту услугу на официальном портале mos.ru.

"Это не просто еще одна удобная электронная услуга, а инструмент сохранения хорошего здоровья на годы вперед", - подчеркнул Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram