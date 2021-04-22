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Турция объявила о начале вакцинации "Спутником V"

17:55
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Параллельно Анкара разрабатывает собственную вакцину

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции начнется в самое ближайшее время. Участникам заседания научного совета по коронавирусу сообщил об этом министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
В Турции одобрили производство "Спутника V"

"Я хочу сообщить, что в ближайшее время начнется применение "Спутника V", - заявил глава Минздрава.

По данным турецкого министерства здравоохранения, в республике привились от коронавируса более 20 миллионов человек, 12 миллионов из них – первым компонентом препарата. Массовая вакцинация в Турции идет с применением CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech и препарата компании Pfizer - BioNTech. В скором времени, как сообщил Коджи, Анкара приступит к испытаниями вакцины собственного производства, передает ТАСС.

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