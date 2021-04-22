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Москва приготовила ответ на высылку российских дипломатов из Словакии

18:39
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Братислава выслала троих сотрудников посольства России

Трое сотрудников посольства России в Словакии объявлены персона нон грата. Как пояснил премьер-министр республики Эдуард Хегер, шаг Братиславы продиктован геополитической ситуацией, а также обстановкой в Чехии.
Словакия "вежливо" выслала российского дипломата

"В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", - заявил Хегер. На уточняющие вопросы журналистов премьер отвечать отказался.

Чехия на днях под предлогом мнимой причастности России к взрывам на военных складах в 2014 году выслала 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. В МИД Словакии заявляли, что намерены предпринять "резкие действия" в поддержку Праги.

МИД России уже отреагировал на заявление Братиславы. В Москве пообещали, что Словакии не придется долго ждать ответных шагов.

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