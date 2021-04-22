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Музыка Чайковского прозвучит вместо гимна России на Олимпиаде

18:40
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Речь идет о фрагменте Первого концерта для фортепиано с оркестром

Награждения российских олимпийцев, которые одержат победы на предстоящих летних Играх в Токио и зимних в Пекине, будут сопровождаться исполнением музыки Чайковского - фрагментом Первого концерта для фортепиано с оркестром, передает "ТВ Центр".

Международный олимпийский комитет утвердил эту мелодию в качестве замены национального гимна. В таком статусе Первый концерт уже звучал: под музыку Чайковского проходили церемонии награждения наших фигуристов - победителей на недавнем чемпионате мира.

Из-за ряда вопросов, связанных с так называемым допинговым скандалом, Спортивный арбитражный суд запретил нашим спортсменам использовать национальный флаг и гимн на крупных международных соревнованиях. Запрет действует до декабря 2022 года.

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