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Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

18:35
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Президент России заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин в четверг прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе.
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По словам Путина, если Зеленский намерен обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российским.

Президент России также заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения, передает РИА Новости.

20 апреля президент Украины записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

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