Лидер "Совета Матерей" Буцкая предлагает улучшить жизнь пожилых

Пенсионеров волнует возможность объединения льгот
Эксперт ОНФ и лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая считает необходимым объединить льготы для пенсионеров. Нынешняя практика не дает им возможность получать помощь в полном объеме.
Пенсионерам приходится делать выбор между категориями льгот, что может приводить к дополнительным расходам.
"Пусть список льгот окажется обширным, но проработавшие всю жизнь люди заслужили полноценную помощь. При этом льготы должны выплачиваться сразу", – заявила Татьяна Буцкая.
По ее словам, помощь пенсионерам – это вклад в будущее страны, ведь пожилые передают молодому поколению полезный и важный опыт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram