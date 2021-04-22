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Лидер "Совета Матерей" Буцкая предлагает улучшить жизнь пожилых

19:05
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Пенсионеров волнует возможность объединения льгот

Эксперт ОНФ и лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая считает необходимым объединить льготы для пенсионеров. Нынешняя практика не дает им возможность получать помощь в полном объеме.

Пенсионерам приходится делать выбор между категориями льгот, что может приводить к дополнительным расходам.

"Пусть список льгот окажется обширным, но проработавшие всю жизнь люди заслужили полноценную помощь. При этом льготы должны выплачиваться сразу", – заявила Татьяна Буцкая.

По ее словам, помощь пенсионерам – это вклад в будущее страны, ведь пожилые передают молодому поколению полезный и важный опыт.

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Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
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