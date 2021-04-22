Лидер "Совета Матерей" Буцкая предлагает улучшить жизнь пожилых

Пенсионеров волнует возможность объединения льгот

Эксперт ОНФ и лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая считает необходимым объединить льготы для пенсионеров. Нынешняя практика не дает им возможность получать помощь в полном объеме.

Пенсионерам приходится делать выбор между категориями льгот, что может приводить к дополнительным расходам.

"Пусть список льгот окажется обширным, но проработавшие всю жизнь люди заслужили полноценную помощь. При этом льготы должны выплачиваться сразу", – заявила Татьяна Буцкая.

По ее словам, помощь пенсионерам – это вклад в будущее страны, ведь пожилые передают молодому поколению полезный и важный опыт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram