Путин и Лукашенко обсудили интеграцию спецслужб в рамках Союзного государства

Российская и белорусская команды работают эффективно

Интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии идут весьма эффективно – в том числе и по линии спецслужб, заявил Владимир Путин. Президент России встретился в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно. Имею ввиду и правительственную команду, и команду по линии администрации - но вот, как видим теперь, и по линии специальных служб", - сказал Путин.

По словам российского лидера, кооперация углубляется в области военно-технического сотрудничества – да и в области безопасности в самом широком смысле этого слова. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что сотрудничество в вопросах безопасности и обороны Союзного государства необходимо усиливать.

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