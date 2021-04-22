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Путин и Лукашенко объяснили украинским властям основы дипломатии

19:44
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Зеленскому надо учиться себя вести

Киев пытается уклониться от урегулирования в Донбассе, именно этим объясняются попытки украинских властей перенести переговорную площадку из Минска в другой город, уверен Владимир Путин. Президент России встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, они вместе ответили на вопросы журналистов о ситуации на юго-востоке Украины.
Путин и Лукашенко обсудили интеграцию спецслужб в рамках Союзного государства

"Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать всегда можно найти. Похоже, одна из таких причин - уклониться от обсуждения проблемы по Донбассу", - заявил Путин.

Лукашенко согласился с российским лидером и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому научиться вести себя дипломатично. Белорусский президент прокомментировал предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе.

Президент России ранее подчеркнул, что в Донбассе Зеленскому надо встречаться с представителями ДНР и ЛНР. А Путин готов к переговорам с украинским лидером в Москве – если тот намерен обсудить украинско-российские отношения.

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