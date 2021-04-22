Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения

Президент России прокомментировал предложение украинского лидера о встрече

Владимир Путин может в любое время принять в Москве Владимира Зеленского, если президент Украины готов к восстановлению нормальных отношений между нашими странами. Так глава российского государства ответил на недавнее заявление украинского лидера, предложившего встречу в Донбассе. Президент России в связи с этим напомнил, что проблемы, существующие на востоке Украины, Киев должен решать с провозглашёнными республиками, а для обсуждения двусторонней повестки дня наша страна открыта. Своё заявление Владимир Путин сделал во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

На встречу с Владимиром Путиным Александр Лукашенко приносит увесистую папку. За два месяца с последней личной встречи президентов тем для обсуждения накопилось немало.

Не стоит на месте развитие Союзного государства. Несмотря на сложный период пандемии, продолжались интеграционные процессы в экономике и социальной сфере двух стран.

"Наши граждане пользуются равными правами в социальной области: это и пенсионное обеспечение, социальные вопросы, трудоустройство, здравоохранение. Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды наши работают весьма эффективно, имею в виду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но теперь, как видим теперь, и по линии специальных служб", - заявил Путин.

Встреча двух президентов в Кремле проходит сразу после масштабной совместной операции российских и белорусских спецслужб. На прошлой неделе в Москве была арестована группа заговорщиков, планировавших силовой захват власти в Минске. Мятежники, в числе которых были и представители белорусской оппозиции, собирались убить Александра Лукашенко и его семью. И силой подавить возможное сопротивление граждан Белоруссии. Эту операцию, по данным белорусского КГБ, курировали западные спецслужбы. Речь, в частности, о ФБР и ЦРУ. Вашингтон все обвинения отрицает. На Западе вообще предпочитают делать вид, что об этой истории им ничего не известно.

Но без ответа подобное поведение, конечно, не останется. Накануне в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин говорил о "красных линиях", за которые лучше не переступать. Внимательно эту речь слушали и в Минске.

"Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать, в том числе и безопасность. В том числе и оборона. В нашем союзном государстве. Хотя, в общем-то, наверное, пока справляемся. Справимся. Лучше я правильно скажу. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным. И жить дружно", - сказал Лукашенко.

Обсуждают президенты и отношения с ближайшим соседом, который пока тоже не хочет жить в мире. Журналисты спрашивают Владимира Путина: что президент ответит Владимиру Зеленскому, который предложил президенту России провести двустороннюю встречу в Донбассе.

"Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, ну тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе. Если речь идет о развитии двусторонних отношений – то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве - в любое удобное для него время", - заявил Путин.

Но разговора с ДНР и ЛНР украинские власти вести по-прежнему не хотят. Так, в начале апреля Киев отказался отправлять свою делегацию на переговоры трехсторонней контактной группы в Минске. Требуя найти другую площадку для встречи. Журналисты интересуются: что об этом думает Александр Лукашенко.

Лукашенко: У нас говорят так: баба с возу - коню легче. Поэтому ради Бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя, вы, наверное, пропустили. Они заявили. А потом уже опровергли эти заявления. Глупость несусветная...что тут обсуждать?

Путин: Беларусь просто предоставила нам площадку. И вообще не вмешивается в этот процесс. Никак. Просто создала условия тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин. Уклониться от обсуждения проблемы Донбасса.

Лукашенко: И похоронить минские соглашения.

Путин: И похоронить их. Окончательно.

Вопросы международной и двусторонней повестки Путин и Лукашенко продолжили обсуждать без камер. А уже осенью главы государства встретятся на заседании высшего госсовета Союзного государства. Где обсудят реализацию всех достигнутых договоренностей.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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