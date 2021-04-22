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В Госдуме начали работать над реализацией послания Путина

22:32
  • четверг
  • 22 апреля 2021

В приоритете - социальное благополучие граждан

Над реализацией задач, которые в своём послании поставил президент, начали работать и депутаты Государственной думы. В приоритете - социальное благополучие граждан. Это поддержка семей с детьми, а также масштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты, которые позволят улучшить жизнь миллионов россиян, передает "ТВ Центр".
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

"Нам необходимо будет как можно быстрее принять порядка 10 законов, первоочередных, которые должны те задачи, о которых говорил президент, реализовать в виде уже положений и норм федерального законодательства. Здесь речь идет и о вопросах, связанных с экологией. Это очень важная тема, она требует законодательного регулирования. Мы обсуждали вопросы поддержки регионов и реализации инвестпроектов. Это также вопросы, имеющие отношение к федеральному законодательству", - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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