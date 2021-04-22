В Госдуме начали работать над реализацией послания Путина

В приоритете - социальное благополучие граждан

Над реализацией задач, которые в своём послании поставил президент, начали работать и депутаты Государственной думы. В приоритете - социальное благополучие граждан. Это поддержка семей с детьми, а также масштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты, которые позволят улучшить жизнь миллионов россиян, передает "ТВ Центр".

"Нам необходимо будет как можно быстрее принять порядка 10 законов, первоочередных, которые должны те задачи, о которых говорил президент, реализовать в виде уже положений и норм федерального законодательства. Здесь речь идет и о вопросах, связанных с экологией. Это очень важная тема, она требует законодательного регулирования. Мы обсуждали вопросы поддержки регионов и реализации инвестпроектов. Это также вопросы, имеющие отношение к федеральному законодательству", - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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