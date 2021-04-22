В столице открылся 43-й Московский международный кинофестиваль

Как прошла церемония открытия?

В четверг в столице стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль. В этом году его главными темами стали победа над обстоятельствами, семейные конфликты и виртуальный мир. В основной конкурсной программе 13 работ. В их числе российская картина - "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко. А открылся кинофорум драмой Тимура Бекмамбетова "Девятаев" - о подвиге летчика Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Дождливая и пасмурная погода сегодня взяла паузу. Как будто специально, в честь открытия Московского кинофестиваля! Давая возможность звездам на красной дорожке в очередной раз блеснуть экстравагантными нарядами.

"Я одета в российский бренд и вообще я заметила, что я чаще стала носить российскую одежду, и не только на красной дорожке", - говорит Кристина Асмус.

И судя по тому, насколько наряды оказались откровенны и легки, многие звезды как будто забыли, что фестиваль в этот раз проходит не летом.

Московский кинофестиваль проходит вопреки всем локдаунам - офлайн. Коронавирус, впрочем, все-таки вмешался в фестивальные планы. И чуть не нарушил работу жюри.

"Брийянте Мендоса заболел. Коронавирусом. И он, к сожалению, приехать не сможет, как председатель жюри. Но он прислал нам свое видеообращение. Он будет работать, работать на удаленке. Очень сожалеет, но слава Богу, что это обнаружилось буквально перед его отъездом", - рассказал президент ММКФ Никита Михалков.

Программа фестиваля на этот раз как никогда насыщенная и яркая. Всего покажут 210 фильмов! В основном конкурсе их 14. И это настоящая мировая кинопалитра времен пандемии. Китайская картина "Кофейня в поле" о том, как две подруги находят упавшую советскую космическую капсулу и в этом тайном убежище варят кофе и мечтают о будущем. В фильме "Голубое сердце" кубинского режиссера и вовсе параллельная реальность, в которой Фидель Кастро использует достижения генной инженерии, чтобы создать нового человека. А в российской ленте "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко молодой плодовод-мичуринец возрождает лечебный сорт яблок.

На ММКФ традиционно интересен не только конкурс. Там можно будет увидеть картину-сенсацию недавнего берлинского кинофестиваля - "Неуместный трах, или Безумное порно". А также фильмы из оригинальных программ "Эйфория изоляции" или "Кинорежиссерки нашего времени". А фильмом открытия сегодня стал военный блокбастер Тимура Бекмамбетова с Павлом Прилучным в главной роли. "Девятаев" - это история, основанная на реальных событиях.

"Фильм случился благодаря книге, написанной Михаилом Девятаевым, называется она "Побег из ада", - рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов.

Летом 1944-го попавший в плен летчик Михаил Девятаев совершил самый дерзкий в военной истории побег. На засекреченном острове, где велись испытания немецких крылатых ракет, ему удалось поднять в небо и "угнать" немецкий бомбардировщик. Вырваться из плена. Тот самый случай, когда реальность кажется фантастичнее кино.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram