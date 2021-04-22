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Утверждено расписание ЕГЭ в 2021 году

20:07
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Экзамен по русскому языку разбит на два дня

Кампания по сдаче Единого государственного экзамена в 2021 году начнется 31 мая. Расписание утвердили Министерство просвещения России и Рособрнадзор.
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Как отмечается в документе, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10 часов утра по местному времени. 31 мая выпускники будут сдавать географию, литературу или химию.

"Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2021 году... 31 мая (понедельник) – география, литература, химия", - говорится в расписании, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

7 июня пройдет экзамен по математике профильного уровня, 11 июня – по истории и физике, 15 июня - по обществознанию, 18 июня – по биологии и иностранным языкам (за исключением раздела "Говорение").

"Говорение" выпускники будут сдавать два дня - 21 и 22 июня. На два дня - 24 и 25 июня - разбит экзамен по информатике и ИКТ, который в 2021 году впервые пройдет на компьютерах. Самый массовый    экзамен – по русскому языку – также разбит на два дня, 3 и 4 июня.

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