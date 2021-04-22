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Стало известно об опасном последствии перенесенного коронавируса

20:36
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Это угрожающие жизни хронические заболевания

Одним из последствий перенесенного коронавируса может стать хроническое кожное заболевание – пузырчатка. Своими наблюдениями за пациентами, переболевшими COVID-19, поделилась заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.
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"У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания", — цитирует медика Агентство городских новостей "Москва".

По словам Олисовой, в настоящее время она с коллегами наблюдают нескольких сложных пациентов, у которых после коронавирусной инфекции начались кожные обострения. Обычно во время или после COVID-19 у некоторых зараженных появляется неспецифическая сыпь. Врачи считают, что это последствия удара по иммунной системе.

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