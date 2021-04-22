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МИД заявил о паритете числа сотрудников посольств России и Чехии

20:58
  • четверг
  • 22 апреля 2021

Это касается и категорий работников

МИД России приводит в паритетное состояние количество сотрудников посольств России и Чехии в двух странах. Это касается и категорий работников дипмиссий, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Посол Чехии в Москве прибыл в МИД

"Послу Чехии было заявлено о том, что все категории сотрудников посольства приводятся к паритету. Это касается и категорий сотрудников посольства, и их количества", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

23 апреля посол Чехии в Москве был вызван в МИД России. Дипломата проинформировали об ответных шагах российской стороны на конфронтационные шаги Праги. Чехия под надуманным предлогом выслала 18 сотрудников российской дипмиссии, Москва в ответ объявила персона нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В Праге посчитали такой шаг чрезмерным и потребовали сократить штат посольства России на 63 человека.

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