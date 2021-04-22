Иностранным инвесторам готовят "золотые" визы в России

Проект одобрен правительством

Иностранные инвесторы смогут получить в России "золотые" визы. Для этого им надо будет вложить в российскую экономику не менее 30 миллионов рублей. Проект поддержан правительством, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал ", - заявил министр.

По словам Решетникова, основное обсуждение развернулось вокруг критериев - минимального порога инвестиций для получения вида на жительство в России. В кабмине остановились на цифре в 30 миллионов рублей. Как пояснил Решетников, такую сумму предприниматель должен вложить в создание компании и рабочих мест на территории России – либо инвестировать эти деньги в российскую недвижимость. При соблюдении этих условий инвестор, а также члены его семьи смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке, передает ТАСС.

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