Число зараженных коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 874 тысячи

Общее количество случаев COVID-19 превысило 143 миллиона

Более 143,44 миллиона случаев COVID-19 выявлено в мире за все время пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 22 апреля, 874 случая заражения зафиксировано только за минувшие сутки.

По сведениям ВОЗ, за последние 24 часа число заразившихся увеличилось на 874 381, умерших - на 14 033. Всего в мире, по данным организации, зарегистрировано 143 445 675 инфицированных и 3 051 736 умерших.

Лидируют по числу зараженных по-прежнему США - 31 466 876. На втором месте Индия, где зарегистрировано 15 930 965 случаев COVID-19, на третьем - Бразилия с 14 043 076 заболевшими.

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