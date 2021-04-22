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В Вашингтоне оценили "прогрессивное" выступление Путина на климатическом саммите

22:32
  • четверг
  • 22 апреля 2021

США признали, что можно работать сообща с Россией

Прогрессивным и рациональным назвали в Вашингтоне выступление российского лидера Владимира Путина на климатическом саммите. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пришел к выводу, что в этой сфере можно работать сообща с Россией.
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"Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и работать по ним сообща", — заявил бывший госсекретарь на брифинге. Керри напомнил, что Путин говорил о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона по климатическим вопросам.

Американский лидер Джо Байден пригласил президента России на климатический саммит, первая часть которого прошла 22 апреля в виртуальном формате. Как подчеркнули в Кремле, Путин решил участвовать в форуме, так как считает эту тему приоритетной для России. В своей речи российский лидер призвал все страны объединиться для совместных международных проектов по борьбе с изменением климата, передает ТАСС.

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