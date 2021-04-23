ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России могут быть дополнены правила дорожного движения

07:40
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Изменения запланированы на март 2022 года

Как пишет в пятницу газета "Коммерсант", Госавтоинспекция намерена дополнить правила дорожного движения, уже разработан соответствующий законопроект.
Взятка пивом и коньяком: как вычислили 17-летнего лжесотрудника ГИБДД

Так, по данным издания, будет расширен список технических неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортного средства. Штраф, в частности, будут выписывать за зимнюю резину летом и за летнюю зимой.

Кроме того, наказывать намерены водителей грузовых машин без цепей противоскольжения. Приводится также следующий перечень нарушений: неработающие фароочистители, автокорректоры уровня фар, установленные нештатные лампы.

Особое внимание намерены уделять видеорегистраторам, если они закрывают водителю обзор дороги. При этом основанием для штрафа может стать установка в легковых авто выступающих вперед относительно линии бампера "конструкций из стали или аналогичных материалов".

В настоящее время поправки изучают эксперты в Аналитическом центре при правительстве. Предполагается, что в силу они вступят в марте 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Инспектор ДПС
Инспектор ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.