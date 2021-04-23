В России могут быть дополнены правила дорожного движения

Изменения запланированы на март 2022 года
Как пишет в пятницу газета "Коммерсант", Госавтоинспекция намерена дополнить правила дорожного движения, уже разработан соответствующий законопроект.
Так, по данным издания, будет расширен список технических неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортного средства. Штраф, в частности, будут выписывать за зимнюю резину летом и за летнюю зимой.
Кроме того, наказывать намерены водителей грузовых машин без цепей противоскольжения. Приводится также следующий перечень нарушений: неработающие фароочистители, автокорректоры уровня фар, установленные нештатные лампы.
Особое внимание намерены уделять видеорегистраторам, если они закрывают водителю обзор дороги. При этом основанием для штрафа может стать установка в легковых авто выступающих вперед относительно линии бампера "конструкций из стали или аналогичных материалов".
В настоящее время поправки изучают эксперты в Аналитическом центре при правительстве. Предполагается, что в силу они вступят в марте 2022 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram