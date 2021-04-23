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Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства

08:00
  • пятница
  • 23 апреля 2021

А также - совместно предотвращать хакерские атаки

Министерство иностранных дел России сообщило о предложении Москвы Вашингтону об обмене гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, пишет в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
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Как уточняется в материале, также от России последовало предложение о совместной работе по предотвращению хакерских атак.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий", - подчеркнули в МИД, добавив: касается это в первую очередь восстановления диалога профильных ведомств и структур - в том числе на высоком уровне.

Предлагается также заключить соответствующее соглашение о предотвращении инцидентов в информпространстве.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри назвал прогрессивным и рациональным выступление российского лидера Владимира Путина на климатическом саммите, состоявшемся в четверг. Вашингтон пришел к выводу, уточнил Керри, что в этой сфере можно работать с Россией сообща.

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