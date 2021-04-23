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Политолог Жарихин оценил переговоры Путина и Лукашенко

08:41
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Заявлений по итогам переговоров не было

Около 4 часов продолжались в Москве переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Официальных заявлений по итогам не было, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главные вопросы повестки: лидеры обсудили экономику, сотрудничество в области энергетики, медицины, высоких технологий. Открытая часть встречи перед камерами была непродолжительной. Владимир Путин заявил, что может в любое время принять в Москве Владимира Зеленского, если президент Украины готов к восстановлению нормальных отношений между странами. Таким был ответ на недавнее предложение Зеленского провести встречу в Донбассе.

Встречу Путина и Лукашенко и тему покушения на белорусского лидера с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Если бы информация о покушении на Лукашенко была бы неточной, или сомнительной, наш президент не стал бы обсуждать этот вопрос с президентом США. Я думаю, Байден испытал несколько "приятных" минут, когда Путин явно иллюстрировал поговорку "кто как обзывается, тот так называется", и когда ему не просто сказал словами, а показал факты, что явно без участия Байдена вся эта безобразная история с попыткой покушения на Лукашенко не могла быть", - сказал Жарихин.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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