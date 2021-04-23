"Мы уже в думской столовой": сатирическое агентство "Панорама" снова всех запутало

Госдума аккредитовала "Панораму", но не ту

Сатиру от фейковой новости сегодня уже не отличить. Мы ведь знаем: чем громче заголовок, тем больше веры новостям. Пресс-службе Государственной думы, которую цитирует агентство ТАСС, пришлось комментировать попадание в список аккредитованных СМИ известного своим бойким нравом инфосайта "Панорама".

"Информационное агентство, которое обозначено в списке, имеет свидетельство Роскомнадзора о регистрации и, соответственно, имеет аккредитацию в Госдуме на основании всех необходимых документов, которые для этого требуются. Речь не о том издании, о котором пишут", - сообщили

Вот из последних новостей с сайта "Панорама": с собора Фрауэнкирхе в Мюнхене демонтируют шпиль во избежание инцидентов с Петровым и Бошировым. Смешно? А бредни о том, как Петров и Боширов взорвали в Чехии склад с боеприпасами семь лет назад можно воспринимать всерьез? И что у одного из агентов ГРУ был паспорт на имя Николая Попы?

На такие новости покупаются охотно и солидные СМИ и известные комментаторы. Минздрав Белоруссии повысил границы нормы температуры человеческого тела до 38 градусов. Это новость 2020-го. Создатели "Панорамы" утверждают, что после публикации в редакцию обратились из Министерства информации Белоруссии, мол, понимаем, что материал сатирический, но впредь будьте осторожны.

Сенсации не только международного масштаба, но и региональные скандалы быстро разлетаются по Сети. В Волгограде мстительный пенсионер на ГАЗ-21 протаранил 12 элитных внедорожников чиновников. Сняли под копирку, даже не проверив. Процитирована даже выдуманная свидетельница.

Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но возил туристов в Челябинск. Сенсацию перемалывала вся Сеть. Поинтересовались бы первоисточником. Миру была подарена новость о том, как студенты водили туристов в поддельный мавзолей, о том, как ЕС потребовал добавить в мультфильм "Маша и медведь" ЛГБТ-персонажей. Все это всерьез перепечатывают. Обсуждают. На телевидении даже. Хотя под каждым материалом серым по белому написано: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями".

Да и слоган издания говорит сам за себя: "Опережая события с 1822 года". На опровержение пресс-службы Госдумы об аккредитации "Панорамы", "Панорама" ответила в Twitter совершенно в своем стиле: "Не знаем, что они там опровергли, а мы уже третий бутерброд с форелью в думской столовой наминаем".

В действительности иногда все действительно не так как на самом деле.

"ТВ Центр".

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