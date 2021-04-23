В Приморье площадь природных пожаров увеличилась в 16 раз за сутки

На всей территории края действует особый противопожарный режим

Мощный грозовой фронт пришёл в центральную Россию. В Орловской, Белгородской, Брянской областях ожидаются грозы, шквалистый ветер и град.

В Пензенской области уже оценивают ущерб, нанесённый непогодой. В наиболее пострадавших районах ввели режим ЧС. Ураган сорвал крыши с домов и снёс автобусные остановки, деревья и рекламные щиты, передает "ТВ Центр".

Гроза и похолодание ожидаются в столичном регионе. С утра в Москве действует жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики не исключают мокрый снег, град и выпадение до двух третей месячной нормы осадков.

В Приморье - наоборот - дождей очень не хватает. Только за минувшие сутки площадь природных пожаров увеличилась в 16 раз. На всей территории края действует особый противопожарный режим.

В Кемеровской области за обстановкой в лесах следят военные. Они используют беспилотники, оснащённые тепловизорами. Эта техника способна обнаружить даже небольшие очаги возгорания.

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