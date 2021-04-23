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Минобороны рассекретило документы об освобождении Венгрии

08:12
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Оборонное ведомство опубликовало многочисленные свидетельства о зверствах нацистов

Министерство обороны России опубликовало на своём сайте ранее неизвестные документы об освобождении Венгрии, передает "ТВ Центр".

108 дней длились бои за Будапешт. В этой операции СССР потерял 80 тысяч солдат, а в общей сложности в Венгрии погибли 140 тысяч красноармейцев. Память о тех событиях хранят архивные фонды -  журналы боевых действий, именные списки погибших, наградные листы. А ещё - многочисленные свидетельства о зверствах нацистов, в том числе данные о жертвах самого крупного в Европе еврейского гетто.

На территории Венгрии - больше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам. Один из старейших мостов носит имя старшего сержанта Хатамова, ценой собственной жизни он предотвратил уничтожение стратегического объекта, заминированного немецкими войсками.

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