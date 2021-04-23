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"Перманентная нестабильность": Медведев - о новой холодной войне с США

08:19
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Эпоха противостояния двух супердержав возвращается

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за последние годы ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном привело к возвращению в эпоху холодной войны.
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"Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - приводит слова Медведева РИА "Новости".

Он отметил, что Россия по уровню угроз оппоненту сейчас вновь оказывается в роли догоняющей, при этом в рамках Карибского кризиса 1962 года проявились два основных момента.

Первый момент, по словам зампреда Совбеза, заключается в том, что страны Запада осознали инфраструктурные возможности нашего государства, способного в короткие сроки развернуть в любой точке мира военные базы. Второй аспект - наличие у двух лидеров сверхдержав возможности спасти ситуацию, ведя равноправный диалог без ультиматумов и угроз.

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