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Пожар в ковидном госпитале в Индии унес жизни 13 пациентов

08:33
  • пятница
  • 23 апреля 2021

По меньшей мере 13 человек погибли во время пожара в больнице в Индии. Это пациенты, которые находились в реанимации с диагнозом COVID-19 и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пламя тушили два часа. Сообщается, что возгоранию предшествовал взрыв, других деталей к этой минуте нет.

В стране между тем, зафиксирован абсолютный максимум по числу выявленных случаев коронавируса - 314 тысяч за сутки. В Сети распространяются жуткие кадры, снятые в Нью-Дели  - массовая кремация погибших от COVID-19. Темпы прививочной кампании в стране замедлились из-за срыва поставок из США компонентов для производства западных вакцин.

В России кампания по вакцинации набирает темпы, отмечает "ТВ Центр". В регионах Поволжья прививки уже сделали 30 тысяч военнослужащих и членов их семей. Прививаются также курсанты и ветераны Вооруженных сил.

В Забайкальском крае вакцинация идёт в военных госпиталях, в медпунктах воинских частей, в том числе в отдаленных гарнизонах. В авангарде - участники предстоящего Парада Победы 9 мая. Очередная партия вакцины "Спутник V" доставлена в Иран.

В Турции, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за тяжелой эпидобстановки, сегодня вводится круглосуточный комендантский час - людям запрещено покидать жильё до понедельника. Тем временем, в зеленый список нашу страну внесли Арабские Эмираты. Российские туристы теперь освобождены от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби.

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