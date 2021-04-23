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В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных

08:26
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Впереди Первомай и День Победы

Россиян в мае ожидают длинные выходные в первые две рабочие недели мая, напомнили в Роструде. Они приурочены к празднованию Дня труда и Дня Победы.

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"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 30 апреля будет рабочим предпраздничным днем, а потому его продолжительность сократится на час, передает РИА Новости.

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