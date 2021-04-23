Американский посол в России вернулся в Вашингтон

По словам Джона Салливана, он рад своему возвращению
Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан прибыл из Москвы в Вашингтон, передает ТАСС.
"Я рад вернуться, я с нетерпением жду того, чтобы повидаться с моей семьей и встретиться с моими коллегами в администрации", - прокомментировал он свое возвращение в разговоре с журналистами в международном аэропорту имени Даллеса.
Дипломат также оценил московскую погоду при его вылете как "прекрасную, абсолютно великолепную".
Прежде в Министерстве иностранных дел России сообщили, что рассчитывают на получение Салливаном в Вашингтоне консультаций, которые помогут отношениям между двумя странами выйти из тупика.
Обострение между Россией и США произошли после того, как во время интервью глава Белого дома Джо Байден позволил себе резкие высказывания в адрес Владимира Путина, утвердительно ответив на вопрос, считает ли он российского коллегу "убийцей", а также сказав, что Москва "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.
Вскоре после этого Штаты ввели против России новые санкции, Москва приняла ответные меры. Российский посол в США Анатолий Антонов находится в Москве для консультаций с 21 марта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram