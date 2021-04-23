МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США над Тихим океаном

Нарушений границы допущено не было

Как сообщил в пятницу отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО, для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана в воздух поднимался российский истребитель МиГ-31.

Цель, уточняется в сообщении, приближалась к государственной границе России. Идентифицирована она была как стратегический RC-135.

В итоге нарушений допущено не было, российский истребитель выполнил задачу и благополучно вернулся на аэродром. Полет МиГ-31 прошел в строгом соответствии с международными правилами, добавили в отделе информационного обеспечения (информацию передало РИА "Новости").

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