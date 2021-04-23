Москвичей предупредили о дождях с грозами

В середине дня в столице пройдут дожди

В пятницу в Москве ожидаются кратковременные ливни и грозы. При этом столбики термометров поднимутся до отметки +17 градусов, рассказал синоптик Александр Синенков.

"Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные ливневые дожди, грозы. В столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18", - сообщил он.

Всего в течение дня может выпасть от 5 до 8 миллиметров осадков. Самые сильные дожди ожидаются днем в промежутке с 13:00 до 16:00.

Ветер в столице будет южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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