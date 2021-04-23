ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о дождях с грозами

08:29
  • пятница
  • 23 апреля 2021

В середине дня в столице пройдут дожди

В пятницу в Москве ожидаются кратковременные ливни и грозы. При этом столбики термометров поднимутся до отметки +17 градусов, рассказал синоптик Александр Синенков.
Стало известно, когда в Европейскую Россию вернется тепло

"Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные ливневые дожди, грозы. В столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18", - сообщил он.

Всего в течение дня может выпасть от 5 до 8 миллиметров осадков. Самые сильные дожди ожидаются днем в промежутке с 13:00 до 16:00.

Ветер в столице будет южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тучи над Москвой
Тучи над Москвой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.