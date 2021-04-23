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В ЕС назвали условие для восстановления диалога с Россией

08:53
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Тема Украины остается краеугольной

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что структурированный диалог на высоком уровне между ЕС и Россией был приостановлен из-за "нелегальной аннексии Крыма" и "российской агрессии на Украине".
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"Полное выполнение минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России", - приводит слова Стано РИА "Новости".

Он добавил, что, по мнению Евросоюза, Москва в последнее время "демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалог".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет реагировать на "подрывные действия российских спецслужб".

В 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией - это случилось после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова (более 96%) проголосовали за возвращение. Украина и страны Запада отказываются признавать итоги голосования.

Вместе с тем Москва неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе - внутреннее дело Украины, Россия не принимает в нем участия, но готова со своей стороны содействовать разрешению противоречий между самопровозглашенными республиками и Киевом.

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