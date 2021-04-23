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Правила использования маткапитала предложили изменить

09:11
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Сейчас молодые родители не могут потратить его на покупку жилья без ипотеки

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отменить временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. С этой идеей он обратился к министру труда Антону Котякову.

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В настоящее время потратить маткапитал на покупку недвижимости сразу после рождения ребенка могут только те семьи, которые готовятся купить жилье в ипотеку. В противном случае родителям придется подождать три года и лишь затем использовать пособие.

"В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств "Материнского капитала" на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка", - заявил Федоров.

Он подчеркнул, что стоимость недвижимости за три года может сильно вырасти, и в итоге семье приходится оформлять кредит, передает RT.

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